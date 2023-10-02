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2 жовтня 2023, 9:45 Читать на русском

Нацбанк у вересні продав із резервів рекордний із початку року обсяг валюти

Нацбанк у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,691 млрд. Це найбільший обсяг із січня поточного року. Про це йдеться в даних регулятора, пише РБК-Україна.

Нацбанк у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,691 млрд.
Фото: depositphotos

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Скільки продали з початку року

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав $19,267 млрд.

Читайте: Прогноз щодо долара та євро на тиждень: яка небезпека існує для гривні і що буде з курсом

Міжнародна допомога

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала $3 млрд. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Читайте: У вересні Мінфін залучив майже $3 млрд грантів від міжнародних партнерів

Серед донорів у вересні 2023 року:

  • Європейський Союз — $1,6 млрд (пільгове фінансування);
  • Сполучені Штати Америки — $1,25 млрд (грант);
  • Світовий банк під гарантії Великобританії — $100 млн (пільгове фінансування).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
2 жовтня 2023, 10:25
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Тут плохо даже не этот рекорд, а летние показатели — даже в относительно стабильный сезон, с излишком предложения, покупалось 50−60 миллионов, а продавалось под два миллиарда.
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