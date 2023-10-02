Нацбанк у вересні продав із резервів рекордний із початку року обсяг валюти

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Скільки продали з початку року

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав $19,267 млрд.

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Міжнародна допомога

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала $3 млрд. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

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Серед донорів у вересні 2023 року: