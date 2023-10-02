Нацбанк у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,691 млрд. Це найбільший обсяг із січня поточного року. Про це йдеться в даних регулятора, пише РБК-Україна.
Нацбанк у вересні продав із резервів рекордний із початку року обсяг валюти
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Скільки продали з початку року
Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав $19,267 млрд.
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Міжнародна допомога
Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала $3 млрд. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.
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Серед донорів у вересні 2023 року:
- Європейський Союз — $1,6 млрд (пільгове фінансування);
- Сполучені Штати Америки — $1,25 млрд (грант);
- Світовий банк під гарантії Великобританії — $100 млн (пільгове фінансування).
Джерело: Мінфін
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