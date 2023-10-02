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2 жовтня 2023, 18:21 Читать на русском

Бізнес позитивно оцінив результати своєї діяльності у вересні — Нацбанк

Бізнес у вересні позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після двох місяців поспіль стриманих очікувань. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця.

Бізнес у вересні позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після двох місяців поспіль стриманих очікувань.

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«Поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів поставок продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, сталий внутрішній попит сприяли поліпшенню очікувань респондентів», — йдеться в повідомленні.

Як змінився індекс

У вересні 2023 року ІОДА підвищився до 50,1 порівняно з 49,3 в серпні, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

Підприємства промисловості поліпшили оцінки своїх економічних результатів, зважаючи на поступове відновлення темпів виробництва, нові шляхи поставок продукції та сповільнення інфляції.

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту на іпотечні кредити за пільговими державними програмами, бюджетному фінансуванню будівництва та відновлення доріг, а також сезонному фактору.

Читайте: Бізнес зберігає позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності — НБУ

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: сьомий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталим споживчим настроям, достатній пропозиції товарів та сповільненню інфляції: секторальний індекс у вересні становив 53,3 порівняно з 52,5 у серпні.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але єдині з усіх секторів економіки зберегли негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на руйнування транспортної логістики, підвищення цін на пальне та слабкий попит: секторальний індекс у вересні становив 47,9 порівняно з 47,3 у серпні.

Очікування бізнесу

Більшість опитаних підприємств очікують на здорожчання власної продукції чи послуг на тлі зростання закупівельних цін. Оцінки щодо зайнятості неоднорідні.

Лише підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують скорочення загальної чисельності працівників.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 22 вересня 2023 року. В опитуванні взяло участь 502 підприємства.

Серед опитаних підприємств 45,4% — компанії промисловості, 28,9% — сфери послуг, 20,7% — торгівлі, 5% — будівництва; 32,3% респондентів — великі підприємства, 29,3% — середні, 38,4% — малі.

31,9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,6% — лише експортні операції, 15,5% — лише імпортні операції, 43,0% — не здійснюють зовнішні економічні операції.

Джерело: Мінфін
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