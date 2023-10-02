Мінагрополітики збільшило прогноз цьогорічного врожаю зернових та олійних

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Прогнози МінАПК

Зазначається, що у 2023 році українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових культур та 21,6 млн тонн олійних культур.

Погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 52,1 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю, незважаючи на те, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати: 21,7 млн тонн пшениці, 5,7 млн тонн ячменю та 28,5 млн тонн кукурудзи.

Читайте: Українська зернова асоціація покращила прогноз врожаю зерна до 69 мільйонів тонн

Врожай соняшнику прогнозується на рівні 13 млн тонн. Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки — 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів може становити 4,6 млн тонн.

У міністерстві нагадують, що на початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року.

На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, прогноз було збільшено до 76,7 млн тонн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Українська зернова асоціація покращила прогноз потенційного врожаю 2023 року на 1 млн тонн — до 69 млн тонн зернових та олійних. Минулого року врожай сягнув 73,8 млн тонн зернових та олійних.