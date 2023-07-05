Українська зернова асоціація покращила прогноз врожаю зерна до 69 мільйонів тонн

Українська зернова асоціація покращила прогноз потенційного врожаю 2023 року на 1 млн тонн — до 69 млн тонн зернових та олійних. Минулого року врожай сягнув 73,8 млн тонн зернових та олійних. Про це йдеться у повідомленні УЗА.

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Обсяги врожаю

Менший обсяг майбутнього врожаю обумовлений окупацією частини території України, замінуванням, веденням бойових дій, і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування врожаю.

За оцінкою експертів, загалом засіяно близько 19,7 млн га у порівнянні з 25 млн га в середньому в попередні роки. Утім, багато залежить від подальших погодних умов, які поки були сприятливими для зернових та олійних культур.

Експорт з України за цих умов в новому сезоні 2023/2024 може скласти 44,8 млн тонн проти 58 млн тонн торік.

Загалом експорт зернових та олійних у 2023/2024 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів і розвиватимуться активно альтернативні маршрути, зокрема Дунайський шлях.

Оцінка врожаю пшениці у 2023 році не змінилася — 17,9 млн тонн (у 2022 було 20,2 млн тонн, а у 2021 — рекордні 33 млн тонн).

«Такого врожаю більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього попиту та продовольчої безпеки країни, але зменшить експортний потенціал для забезпечення продовольчої безпеки у світі», — уточнили в УЗА.

Експорт пшениці у 2023/2024 МР з огляду на менший врожай може скласти близько 15 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,3 млн тонн.

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Оцінка врожаю ячменю у 2023 теж не змінилася — 4,4 млн тонн, а експорт у 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 2 млн тонн.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні дещо зросли з 23,3 млн тонн до 24,2 млн тонн, при цьому експорт може скласти близько 20 млн тонн, з врахуванням перехідних запасів на початку нового сезону на рівні 1,3 млн тонн.

Врожай соняшнику у 2023 очікується на рівні 12,7 млн тонн, а експорт може скласти 1,1 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 11,5 млн тонн.

Як наголошують експерти, будь-яке подальше зменшення врожаю та експорту зерна з України матиме негативний вплив на доступність зернових на світовому ринку та призведе до зростання цін, а відповідно і до збільшення продовольчої інфляції у світі.