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2 жовтня 2023, 13:14 Читать на русском

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік

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Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП Китаю у 2024 році до 4,4%.
Фото: depositphotos
Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП Китаю у 2024 році до 4,4%. Про це повідомляє CNBC.

Падіння ВВП Китаю

Світовий банк залишив свій прогноз економічного зростання ВВП Китаю на 2023 рік без змін на рівні 5,1%, але знизив прогноз на 2024 рік з 4,8% до 4,4%.

Причинами зниження рейтингу є «довгострокові структурні чинники», високий рівень боргу в другій за величиною економіці світу та слабкість її сектору нерухомості.

«Хоча внутрішні чинники, ймовірно, матимуть домінуючий вплив на зростання (ВВП — ред.) в Китаї, зовнішні фактори матимуть сильніший вплив на зростання в більшій частині решти регіону», — йдеться у заяві Світового банку.

Читайте: Китай готується до рецесії: як це вплине на Україну

Зазначається, що незважаючи на те, що економіки східноазіатських країн здебільшого оговталися від низки потрясінь з 2020 року, включаючи пандемію коронавірусу, і продовжуватимуть зростати, Світовий банк зауважив, що темпи цього зростання, ймовірно, сповільняться.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», нині низка індикаторів свідчить, що Китай перебуває на порозі значної економічної кризи. Насамперед говорять про так звані ринкові «бульбашки», що вже почали вибухати.

З одного боку, на фінансовому ринку швидко зростає кількість проблемних комерційних кредитів, які в рекордній кількості були надані китайським компаніям протягом декількох попередніх років.

Із іншого — на ринку нерухомості, що донедавна процвітав, відбувається обвал цін, подібний до кризи 2008 року в США.

Джерело: Мінфін
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