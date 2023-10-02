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2 жовтня 2023, 12:44 Читать на русском

У Мінекономіки назвали чинники, що впливають на інфляцію

На рівень інфляції в Україні головним чином впливає скорочення попиту з боку населення. Збільшення пропозиції влітку призвело до падіння цін. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки.

На рівень інфляції в Україні головним чином впливає скорочення попиту з боку населення.
Фото: depositphotos

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Падіння цін

У серпні 2023 року завдяки суттєвому надходженню на ринок нового врожаю за відносної незмінності інших чинників відбулося падіння внутрішніх цін (на 1,4%). Це забезпечило повернення темпів річної інфляції до однозначних чисел — 8,6%.

«Можна вважати, що після перших місяців війни умови формування споживчих цін стабілізувалися, і наразі визначаються переважно наслідками падіння сукупного попиту та фактично збереженням превалювання дії цього чинника над іншими», — вважають у міністерстві.

За даними Мінекономіки до цього додається фіксація тарифів на комунальні послуги та регулювання цін на деякі товари. На ціни також впливає стабільний курс гривні, забезпечений обмеженнями НБУ та значною фінансовою допомогою від зовнішніх партнерів.

Читайте: В Україні інфляція знизилась до мінімуму за два роки. Як змінились ціни

«Унаслідок цього, по-перше, практично нівелюється ймовірний тиск зовнішніх цін, по-друге, не настільки відчутним є тиск вартісної складової в цінах виробників (що є максимально чутливою до наслідків руйнації інфраструктури) на споживчі ціни, і, по-третє, не формуються чинники штучного ажіотажу щоразу, коли перманентно виникають шокові ситуації на деяких сегментах ринку», — додали в міністерстві.

За даними Мінекономіки, упродовж серпня динаміка споживчих цін формувалася переважно суто сезонними чинниками пропозиції на фоні стабільності обмінного курсу гривні та відсутності значущих шоків за будь-якими напрямами впливу, у т.ч. і адміністративного походження.

«Наразі очікується збереження впливу достатніх обсягів пропозиції в сегменті продовольчих товарів на тлі певного ситуативного сезонного зростання попиту в деяких сегментах, що, у будь-якому випадку, не матиме практичного впливу на загальний тренд сповільнення річного темпу інфляції», — йдеться в огляді.

Інфляція в серпні

У серпні 2023 року другий місяць поспіль на споживчому ринку спостерігалася дефляційна тенденція: за даними Держстату ціни знизилися на 1,4% (у попередньому місяці — на 0,6%), що стало найбільшим зниженням цін за 20 років (більше ніж цього місяця ціни знижувалися лише в серпні 2003 року — на 1,7%).

А загальний темп з початку року скоротився до рівня максимально наближеного до показників інфляційної динаміки та цілей мирного часу (в цілому за вісім місяців 2023 року ціни зросли лише на 2,5%, а річні темпи уповільнилися до однозначних чисел — 8,6%).

Такі темпи інфляції залишаються не тільки співставними, але й суттєво нижчими, ніж у деяких європейських країнах, чиї економіки не зазнають жодних шоків війни.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні. Інфляція в країні в річному вимірі впала до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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