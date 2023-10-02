Курс валют на 2 жовтня: Долар на готівковому ринку подешевшав на 10 копійок

У понеділок, 2 жовтня, на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,19, євро — 40,50−40,67 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,71−39,09 грн/євро.

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