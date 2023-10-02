У рф банкам заборонили використовувати SWIFT для переказів усередині країни

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Заборона SWIFT

Згідно з вимогою центробанку рф, відтепер банки повинні будуть передавати інформацію про перекази всередині країни тільки через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), а також через власні банківські системи або послуги сторонніх російських компаній, що забезпечують передачу та зберігання інформації щодо фінансових повідомлень тільки на території рф.

При цьому ця вимога не поширюється на транскордонні перекази, а також на випадки передачі інформації в рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.

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Нагадаємо

Система передачі фінансових повідомлень з'явилася у відповідь на першу хвилю санкцій проти рф у 2014 році, під яку підпала і низка банків.

СПФС — аналог SWIFT, який забезпечує передачу фінансових повідомлень як у росії, так і її межами.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, довідкової інформації) для виконання транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах. Низку російських банків, які підпали під санкції, вже відключено від SWIFT.