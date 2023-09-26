Приватбанк змінив вартість відправлення SWIFT-переказів, тарифи Україною знижені вдвічі. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк змінив тарифи для SWIFT-переказів. Тарифи Україною знижені вдвічі
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Нові тарифи
Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф — 0,5% від суми, але не менш ніж 5 гривень і не більш ніж $100 (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ).
Єдиний тариф для SWIFT-переказів Україною є вдвічі нижчим за раніше чинний, а максимальна сума комісії зменшена уп'ятеро.
Водночас Приватбанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.
Також банк змінив інтерфейс керування грошовими та SWIFT-переказами через Приват 24.
Джерело: Мінфін
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