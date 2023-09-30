PayPal подав заявку на патент для торгівлі NFT: що нового на криптовалютному ринку

PayPal подав заявку на патент для торгівлі NFT

Платіжний гігант PayPal вивчає можливість запуску платформи, призначеної для купівлі та продажу невзаємозамінних токенів (NFT). Компанія подала заявку на отримання патенту, де описуються способи проведення транзакцій з NFT як усередині, так і поза мережею.

Згідно з документом, заявка на патент була подана у березні 2022 року, але з'явилася у публічному доступі наприкінці вересня 2023 року. Вона докладно описує систему, де користувачі можуть купувати і продавати NFT через стороннього постачальника послуг.

У своїй патентній заявці PayPal розглядає NFT як «унікальну частину цифрових даних, яку можна відстежувати за допомогою децентралізованого реєстру блокчейну».

Як приклад, компанія наводить цифрові зображення, музику, відео та інші предмети мистецтва, документи на власність, квитки на заходи.

Схема PayPal передбачає дробові покупки у вигляді розподілу токенів управління. Децентралізована автономна організація, що пов'язана з постачальником послуг, зможе використовуватися для просування ліквідності NFT через спеціальну платформу.

Компанія стверджує, що її нове рішення покращить користувальницький досвід, підвищить безпеку при торгівлі NFT, підвищить ліквідність і доступність незмінних токенів.

Патентна заявка PayPal все ще перебуває на розгляді регулятора. Компанія не надала інформацію, з якою мережею вона збирається працювати, але в документі часто згадується Ethereum.

SEC відклала рішення за ще трьома заявками на біткоїн-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) перенесла ухвалення рішення щодо заявок на спотовий біткоїн-ETF від BlackRock, Invesco, Bitwise та Valkyrie.

Компанії очікували почути відповідь регулятора до 16−19 жовтня, проте нова дата призначена на середину січня 2024 року.

Біржовий аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт вважає, що рішення за заявками від Fidelity, VanEck та WidsomTree також пересунуто. Раніше SEC вже перенесла розгляд документації на запуск спотових біткоїн-ETF від ARK Invest та 21Shares.

На думку Сейффарта, відстрочка пов'язана з очікуваним «закриттям» уряду США, яке потенційно може статися 1 жовтня. Це порушить роботу фінансових регуляторів країни та інших федеральних агенцій.

Майнінгові компанії Казахстану надіслали листа президенту, в якому розповіли про погану ситуацію та загрозу закриття

Вісім компаній із видобутку криптовалют із Казахстану відправили президенту Касим-Жомарт Токаєву відкритий лист про «тяжке становище» індустрії в країні. Про це повідомляє Digital Business.

Майнери стурбувалися високими тарифами на електроенергію та попросили главу держави переглянути податкову політику.

«На сьогодні всі найбільші представники галузі призупинили свою діяльність і планують до кінця року повне припинення свого бізнесу в Республіці Казахстан», — йдеться у документі.

Серед тих, хто підписав лист: BCD Company, TT TECH Limited, KZ Systems, AI Solutions, ТОВ «Кінур», Green Power Solution Ltd., VerCom та KINUR INVEST.

Автори зазначили, що в Казахстані було прийнято «найпередовіше у світі» законодавство, яке регулює ринок цифрових активів, у тому числі й галузь майнінгу.

6 лютого Токаєв підписав документ, який зобов'язує майнерів ліцензувати свою діяльність, та супутні нормативні акти. Постанови набули чинності з 1 квітня.

Однак, на їхню думку, весь позитивний імпульс регулювання знецінюється «непосильним» оподаткуванням сектора. Укладачі листа зазначили, що Міністерство національної економіки Казахстану не змогло розібратися у специфіці, а також у питаннях собівартості майнінгу.

«У 2023 році було введено диференційовану ставку плати у розмірі до 26 тенге за кВт·год, згубний ефект якої по суті знищує індустрію і не дозволяє майнерам оптимізувати свою діяльність з метою скорочення витрат. До 80% собівартості цифрових активів становить електроенергія», — пояснили вони.

Внаслідок такої політики частка Казахстану у світовому видобутку криптовалюту скоротилася з 14% у 2022 до 4% у 2023 році.

SEC дозволила компанії Valkyrie додати ETH у свій ф'ючерсний біткоїн-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила заявку компанії Valkyrie Investments на конвертацію ф'ючерсного біткоїн-ETF у біржовий фонд «два до одного». Про це повідомляє Coindesk.

За словами представника компанії, з 29 вересня 2023 року ETF Valkyrie Bitcoin Strategy, котирований на NASDAQ, відкрив доступ до ф'ючерсів на Ethereum. Це один із перших біржових фондів у США, що забезпечує одночасно торгівлю контрактами на обидва активи.

«Valkyrie стала першою, хто отримав схвалення на створення ф'ючерсного Ethereum-ETF, оскільки вона доповнила дані та оновила розкриття інформації про ризики, пов'язані з торгівлею цим інструментом», — заявили в компанії.

Згідно з наданими даними, нова стратегія фонду з об'єднання ф'ючерсних контрактів на Ethereum і біткоїн в один ETF офіційно набуде чинності 3 жовтня. Тікер BTF на NASDAQ залишиться незмінним, назва буде оновлена на Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF.

Компанія VanEck, яка управляє активами на $77,8 млрд, також заявила про підготовку до запуску свого біржового фонду для ф'ючерсів на Ethereum.