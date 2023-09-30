Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 вересня, не купував валюту на міжбанківському валютному ринку і продав $617,09 млн проти $823,51 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку більше ніж на $200 мільйонів
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Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $206,42 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $195,98 млн;
- продав $19 462,50 млн.
Чистий продаж валюти становив $19 266,52 млн.
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Джерело: Мінфін
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