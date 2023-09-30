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30 вересня 2023, 11:22 Читать на русском

Світове автовиробництво збільшилось на 12%

Впродовж першого півріччя 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 44 035 890 одиниць, що на 12% більше ніж торік. Про це свідчать дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), повідомляє Укравтопром.

Впродовж першого півріччя 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 44 035 890 одиниць, що на 12% більше ніж торік.
Фото: freepik.com

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 31 476 651 од. (+13%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено — 10 535 633 од. (+10%).

Великих вантажних авто — 1 881 620 од. (+9%).

Автобусів — 141 986 од. (+37%).

Найбільші автовиробники

  • Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за півроку було виготовлено понад 13,2 млн од. автотранспорту, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
  • Друге місце посідає США, з результатом — близько 5,5 млн од. (+12%).
  • Третій результат продемонструвала Японія — 4,3 млн од. (+19%).
  • На четвертому місті Індія — 2,9 млн од. (+9%).
  • П’ятірку замикає Південна Корея — 2,2 млн од. (+24%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що японський автовиробник Nissan має намір до 2030 року повністю припинити продаж у Європі авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).

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Джерело: Мінфін
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