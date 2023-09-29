monobank обігнав Ощадбанк та став другим банком за кількістю карток

Віртуальний банк monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку, за підсумками липня цього року став другим за кількістю карток в Україні. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський із посиланням на дані НБУ.

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Рейтинг карткових емітентів

З а підсумками липня у рейтингу карткових емітентів на першому місці розмістився державний Приват б анк.

а підсумками липня у рейтингу карткових емітентів на першому місці розмістився державний Н а другому — monobank.

а другому — monobank. Н а третьому — державний Ощадбанк.

«За підсумками липня, вперше з моменту старту проєкту, monobank обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карт Ощад і став другим картковим банком у країні», — написа Гороховський в Telegram.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) «check by mono» для фізосіб-підприємців.

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