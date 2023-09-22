Віртуальний monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) «check by mono» для фізосіб-підприємців. Про це повідомляє пресслужба Універсал Банку, на базі якого працює monobank.
monobank запускає сервіс програмних РРО для ФОПів
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Вартість одного касового апарату становитиме 180 грн/міс. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних — 2%.
Зазначається, що «check by mono» дає можливість:
- дистанційного керування касою з будь-якої точки світу;
- ведення системи обліку товарів та послуг;
- приймання оплат;
- видачі фіскальних чеків;
- ведення звітів та аналітики.
Інтерфейс «check by mono» передбачає як вебкабінет, так і мобільний застосунок.
Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат:
- класичний POS-термінал;
- tap to mono — термінал у смартфоні;
- QR-код;
- інтернет-еквайринг.
Щоб скористатися послугою треба мати рахунок ФОП в monobank.
Джерело: Мінфін
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