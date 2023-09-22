monobank запускає сервіс програмних РРО для ФОПів

Віртуальний monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) «check by mono» для фізосіб-підприємців. Про це повідомляє пресслужба Універсал Банку , на базі якого працює monobank.

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Вартість одного касового апарату становитиме 180 грн/міс. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних — 2%.

Зазначається, що «check by mono» дає можливість:

дистанційного керування касою з будь-якої точки світу;

ведення системи обліку товарів та послуг;

приймання оплат;

видачі фіскальних чеків;

ведення звітів та аналітики.

Інтерфейс «check by mono» передбачає як вебкабінет, так і мобільний застосунок.

Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат:

класичний POS-термінал;

tap to mono — термінал у смартфоні;

QR-код;

інтернет-еквайринг.

Щоб скористатися послугою треба мати рахунок ФОП в monobank.