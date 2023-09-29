Клієнти Ощадбанку з преміальними картками Маstercard та Visa зможуть знімати готівку за кордоном безкоштовно

Починаючи з 1 жовтня клієнти Ощадбанку — держателі преміальних карток Маstercard World Elite та Visa Infinite зможуть безкоштовно знімати готівку в мережі банкоматів закордонних банків у межах ліміту, який становить 10 000 грн на місяць в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Безкоштовне зняття готівки за кордоном передбачено тарифними пакетами:

«Мій комфорт»,

«Мій рахунок»,

«Моя картка»,

«Зарплатний».

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Оновлені карткові тарифи Ощадбанку

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