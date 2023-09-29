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29 вересня 2023, 18:32 Читать на русском

Клієнти Ощадбанку з преміальними картками Маstercard та Visa зможуть знімати готівку за кордоном безкоштовно

Починаючи з 1 жовтня клієнти Ощадбанку — держателі преміальних карток Маstercard World Elite та Visa Infinite зможуть безкоштовно знімати готівку в мережі банкоматів закордонних банків у межах ліміту, який становить 10 000 грн на місяць в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба банку.

Починаючи з 1 жовтня клієнти Ощадбанку — держателі преміальних карток Маstercard World Elite та Visa Infinite зможуть безкоштовно знімати готівку в мережі банкоматів закордонних банків у межах ліміту, який становить 10 000 грн на місяць в еквіваленті.
Фото: pixabay.com

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Безкоштовне зняття готівки за кордоном передбачено тарифними пакетами:

  • «Мій комфорт»,
  • «Мій рахунок»,
  • «Моя картка»,
  • «Зарплатний».

Читайте також: З початку року прибуток Ощадбанку зріс у чотири рази

Оновлені карткові тарифи Ощадбанку

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zig4free
zig4free
29 вересня 2023, 18:34
#
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