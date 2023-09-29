Курс валют на 29 вересня: Євро на готівковому ринку подешевшало на 20 копійок

У п'ятницю, 29 вересня, на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 6 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро знизився на 6 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,15 євро — 40,42−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,72−39,10 грн/євро.

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