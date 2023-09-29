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29 вересня 2023, 10:15 Читать на русском

Moneyveo визнана перспективною IT-компанією

Moneyveo, піонер у сфері онлайн-кредитування, продовжує трансформувати фінансовий сектор України та забезпечувати більш широкий доступ громадян до фінансових послуг. Так, нещодавно вона отримала визнання від Міністерства цифрової трансформації та асоціації IT Ukraine як перспективна IT-компанія. Інноваційні рішення, які впроваджує Манівео, грають важливу роль у сприянні фінансовій інклюзії в Україні.

Moneyveo, піонер у сфері онлайн-кредитування, продовжує трансформувати фінансовий сектор України та забезпечувати більш широкий доступ громадян до фінансових послуг.

Війна в Україні вимагає надзвичайних заходів та підтримки для громадян. Moneyveo використовує свої ресурси і досвід, щоб забезпечити населення доступними фінансовими рішеннями, які можуть допомогти у складний час.«Розвиток небанківського споживчого кредитування відбувається за досить жорстких умов. Це потребує гнучкості та вміння швидко реагувати на клієнтський запит, — ділиться СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. — Тому, крім викликів управління ризиками, ми стикнулися з необхідністю розробки нових стратегій в умовах економічної нестабільності та обмеженого доступу до фінансування».

До повномасштабної війни в Україні Манівео близько третини свого ІТ-бюджету інвестувала у технології, щоб покращити операції та надати клієнтам ще більш зручний доступ до фінансових послуг. Це допомогло підтримати життєдіяльність компанії навіть у складні часи перших місяців війни і стало міцним фундаментом для відновлення і поступового ровитку бізнесу.

За словами Сергія Сінченка, крім розширення продуктової лінійки компанія зосередилася на наданні клієнтам цифрових рішень, що полегшують їхні життя. Використання інноваційних технологій допомагає утримувати конкурентні переваги та зменшити витрати.

Чому Moneyveo вирізняється серед інших компаній у цьому сегменті ринку?

  1. Інновації: здатність впроваджувати передові технології та інноваційні рішення у своїй роботі дозволяє Moneyveo забезпечувати клієнтів сучасними цифровими інструментами для зручного управління фінансами.
  2. Швидкість та якість: упродовж кількох хвилин опрацьовуються заявки та схвалюються фінансові операції. Це допомагає споживачам отримувати необхідні фінансові ресурси швидше, що особливо важливо в умовах непередбачуваності.
  3. Захист даних: компанія дотримується найвищих стандартів безпеки, щоб забезпечити максимальний рівень конфіденційності під час фінансових операцій.

«Ми відчуваємо велику вдячність за визнання нашої роботи. Звання перспективної IT-компанії піднімає нашу планку і зобов’язує, — заявив Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo. — Будемо й надалі удосконалювати наші послуги, забезпечуючи конфіденційність даних і пропонуючи найкращі умови для своїх клієнтів».

Джерело: Мінфін
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