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29 вересня 2023, 15:40 Читать на русском

ЄС надасть Україні та іншим країнам-кандидатам більше коштів, щоб прискорити їхній вступ

Європейська комісія найближчим часом запропонує ЄС виділити більше грошей країнам, які хочуть приєднатися та запропонувати їм доступ до єдиного ринку, щоб прискорити підготовку до членства. Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, повідомляє Reuters.

Європейська комісія найближчим часом запропонує ЄС виділити більше грошей країнам, які хочуть приєднатися та запропонувати їм доступ до єдиного ринку, щоб прискорити підготовку до членства.
Фото: pixabay.com

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Офіційний статус кандидатів у ЄС

Вісім країн наразі мають офіційний статус кандидатів у ЄС:

  • Албанія,
  • Боснія та Герцеговина,
  • Молдова,
  • Чорногорія,
  • Північна Македонія,
  • Сербія,
  • Туреччина,
  • Україна.

Також дві країни є потенційними країнами-кандидатами — Грузія та Косово.

«За кілька тижнів ви побачите, як ми представляємо новий погляд на розширення та пакет, який тепер буде включати 10 країн-кандидатів або країн з європейською перспективою», — заявив Варгеї після зустрічі в Іспанії міністрів ЄС, які обговорювали, як ЄС має підготуватися до прийому нових членів.

За його словами, ЄС хоче надати кошти для прискореної інтеграції.

Варгеї сказав, що ЄС буде прагнути допомогти кандидатам швидше підготуватися до членства в ЄС за допомогою плану зростання Західних Балкан, щоб скоротити «економічний та соціальний розрив» між цими країнами та рештою ЄС перед вступом.

Згідно з цією схемою, країни поступово отримають доступ до єдиного ринку ЄС із 450 мільйонами споживачів, де товари, послуги, робоча сила та капітал зможуть вільно переміщатися ще до того, як вони стануть повноправними членами ЄС.

«Ми хочемо створити можливість поступово інтегрувати ці країни у єдиний ринок, у чотири свободи, вже до вступу, тому що це буде на благо як Євросоюзу, так і країн-кандидатів», — зазначив Варгеї.

Він заявив, що пропозиція Єврокомісії також вимагатиме виділення більшої кількості грошей ЄС для кандидатів, щоб допомогти прискорити реформи, необхідні для приєднання до блоку, який тепер складається із 27 країн. При цьому можливі суми не уточнюються.

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Ці гроші надійдуть на додаток до існуючої допомоги ЄС перед вступом до ЄС для країн-кандидатів, яка у бюджеті ЄС на 2021−2027 роки становить 14,2 млрд євро.

Ці заходи продемонструють, що ЄС готовий вітати нових членів та покласти на країни-кандидати відповідальність повною мірою використати ці можливості, підкреслив Варгеї.

Вступ України до ЄС

За даними Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Потім це рішення мають схвалити лідери ЄС у грудні.

Раніше голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС має бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.

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Джерело: Мінфін
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