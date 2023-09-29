Дефіцит держбюджету цьогоріч зросте до рекордних 32% ВВП — Гетманцев

Після внесення останніх змін до держбюджету на 2023 рік його дефіцит сягне 32% ВВП замість початково запланованих 26%. Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Фактичний показник дефіциту цьогоріч, на жаль, буде набагато більшим, аніж 26%. З урахуванням уже внесених змін до бюджету, а також після остаточного ухвалення згаданого законопроєкту № 10038 — буде уже 32%», — зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що на збільшення дефіциту впливає затягування війни.

«(Дефіцит, — ред.) залежить від тривалості військової фази, що впливає абсолютно на все: і на воєнні видатки, на економіку, і на міграцію, на зайнятість, на держборг, на збирання податків», — сказав голова Комітету.

Він додав, що наразі для покриття дефіциту українська влада працює над збільшенням залучення міжнародної допомоги у вигляді грантів, адже їх, на відміну від кредитів, потім не доведеться повертати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що дефіцит державного бюджету України в липні 2023 року зменшився до 107,6 млрд грн зі 135,1 млрд грн у червні.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтесь з провідними експертами у цій галузі.🚀📊

Зареєструйтесь зараз