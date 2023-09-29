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29 вересня 2023, 12:02 Читать на русском

Дефіцит держбюджету цьогоріч зросте до рекордних 32% ВВП — Гетманцев

Після внесення останніх змін до держбюджету на 2023 рік його дефіцит сягне 32% ВВП замість початково запланованих 26%. Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Після внесення останніх змін до держбюджету на 2023 рік його дефіцит сягне 32% ВВП замість початково запланованих 26%.
Фото: sluga-narodu.com

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«Фактичний показник дефіциту цьогоріч, на жаль, буде набагато більшим, аніж 26%. З урахуванням уже внесених змін до бюджету, а також після остаточного ухвалення згаданого законопроєкту № 10038 — буде уже 32%», — зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що на збільшення дефіциту впливає затягування війни.

«(Дефіцит, — ред.) залежить від тривалості військової фази, що впливає абсолютно на все: і на воєнні видатки, на економіку, і на міграцію, на зайнятість, на держборг, на збирання податків», — сказав голова Комітету.

Він додав, що наразі для покриття дефіциту українська влада працює над збільшенням залучення міжнародної допомоги у вигляді грантів, адже їх, на відміну від кредитів, потім не доведеться повертати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що дефіцит державного бюджету України в липні 2023 року зменшився до 107,6 млрд грн зі 135,1 млрд грн у червні.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Genna Smatko
Genna Smatko
29 вересня 2023, 13:30
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Цей відсоток якось підозріло співпадає з відсотком збагачення корупціонерів.
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vovan9870
vovan9870
29 вересня 2023, 13:38
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Цікаво, що лікарям/вчителям заплановано 10% росту зарплати, а чиновникам — аж 40. Це при тому, що їх скорочення на нашу агонізуючу економіку вплине тільки позитивно.
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zevs1
zevs1
29 вересня 2023, 13:44
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Так в чем проблема для Данилы Гетьманцева привести зарплаты политиков и чиновников всех уровней до уровня жизни простых Украинцев в стране, пусть проживут в тех условиях которые создали для людей.
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Kankakee
Kankakee
29 вересня 2023, 14:58
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Якщо вірити арахамії то то 69% кожної гривні — це гроші закордонних партнерів відповідно штати узгодили на наступний рік в вкладення в Україну в розмірі половини того що потрібно, а ЄС не узгодили, все получается правильно 69 / 2 = 34,5 і не треба бути великим економістом щоб це зрозуміти 🤷
*А ні щось це я туплю це на цей рік а я про наступний
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