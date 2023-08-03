Дефіцит бюджету у липні зменшився до 108 мільярдів

Зниження дефіциту

За загальним фондом дефіцит знизився до 94,9 млрд грн зі 130,8 млрд грн у червні, трохи перевищивши показник травня (91,6 млрд грн), При цьому касові видатки держбюджету в липні значно впали — до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні та 364,7 млрд грн у травні.

За загальним фондом держбюджету видатки також виявилися помітно меншими за попередні місяці: 231,9 млрд грн після 264,7 млрд грн і 277,7 млрд грн відповідно.

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За даними Мінфіну, у липні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 136,7 млрд грн зі 133,7 млрд грн у червні, проте залишилися нижчими за показники травня і квітня — 184 млрд грн і 162,8 млрд грн відповідно.

При цьому грантова міжнародна допомога, надана США, зросла до 47,6 млрд грн порівняно з 44,4 млрд грн у червні.

Загалом за січень-липень цього року касові видатки держбюджету сягнули 2,07 трильйона гривень, зокрема загального фонду — 1,64 трлн грн. Виконання розпису видатків за підсумками липня зменшилося до 93,4% після 93,5% за підсумками червня і 95% за підсумками травня.

Доходи держбюджету за сім місяців становили 1,48 трлн грн, з яких 317,2 млрд грн — грантова міжнародна допомога, зокрема загального фонду — 1,01 трлн грн.

У підсумку за січень-липень держбюджет було виконано з дефіцитом 583,9 млрд грн, зокрема загальний фонд — 627,6 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,09 трлн грн.