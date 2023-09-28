Бюджетна підтримка ветеранів у 2024 році зросте на 53%

У проекті бюджету на 2024 рік уряд передбачив істотне переосмислення підходів до ветеранської політики та збільшив фінансування цього напряму на 7,5 млрд грн (що на 53% більше, ніж у 2023 році) — до понад 14 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зокрема за рахунок цих коштів буде запроваджено інститут помічника ветерана. Це проєкт для ветеранів та членів їх родин, які готові допомогти іншими ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Субвенція на надання таких послуг 15-ма тисячами помічників визначена у сумі майже 4 млрд грн.

Для надання реабілітаційних та психологічних послуг ветеранам та членам їх сімей у бюджеті передбачено 2,6 млрд грн.

На заходи з зубопротезування передбачено 750 млн грн.

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Для забезпечення житлом ветеранів, у першу чергу осіб з інвалідністю, заплановані виплати для понад 2 тис. осіб. На це передбачено в бюджеті близько 6 млрд грн (тобто в середньому підтримка сягне більш ніж 2,5 млн грн кожному з отримувачів).

Для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища враховані кошти у сумі 516 млн грн.

На фінансову підтримку ветеранів через Український ветеранський фонд передбачено 248 млн грн.

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