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28 вересня 2023, 17:55 Читать на русском

«Остаточне прощавай»: власник магазинів IKEA продав свій бізнес у росії

Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.
Фото: pixabay.com

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Навесні 2022 року Inter IKEA Group і Ingka Group оголосили про припинення діяльності IKEA в росії та білорусі через війну в Україні, а також через перебої в ланцюжках поставок по всьому світу. Усі магазини IKEA в рф (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

«Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів «МЕГА» дочірньої компанії групи «Газпромбанку», — йдеться у повідомленні.

Ingka Centres вела бізнес у росії понад 20 років. У компанії уточнили, що продаж усього російського портфеля торгових центрів потребував часу, оскільки це делікатний, дуже складний і конфіденційний процес.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії. Криптобіржа продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

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Джерело: Мінфін
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