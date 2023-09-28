За час війни прямі та непрямі збитки агросектору вже сягають $40,2 млрд. Водночас поки українські території ще перебувають у тимчасовій окупації повністю збитки прорахувати складно. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Інтерфакс-Україна.
Збитки агросектору вже сягають $40,2 млрд — голова комітету агрополітики
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Збитки агросектору
«Підтверджена пряма шкода аграрній галузі перевищила $8,7 млрд. Йдеться про руйнування інфраструктури, господарських об'єктів, логістичні ланцюжки, знищення та розкрадання ворогом зерна та сільгосптехніки. А ще є непрямі збитки — щонайменше у $30,5 млрд. І це, на жаль, не остаточна цифра. Коли ми точно підрахуємо збитки, завдані внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою», — сказав депутат.
За його словами, складно оцінити наслідки забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через «прильоти» та підриви під час розмінування.
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«Ми бачимо, що велику територію заміновано. Потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами 174 тис. квадратних кілометрів українських земель. І це без урахування тимчасово окупованих регіонів», — зазначив нардеп.
Гайду також зазначив, що держава поки що не може самостійно покрити потреби постраждалих фермерів і обіцяє залучати міжнародних партнерів до підтримки агросектору.
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