У наступному році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні. Про це повідомляєпресслужба Міністерства економіки.
ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу в 2023 та 2024 роках
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Куди спрямовуватимуть кошти
Основні напрямки співпраці в 2024 році стосуватимуться фінансування виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки.
«ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та Міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування. Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні», — наголосили міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Також сторони обговорили питання подальшої співпраці між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль з інвестування в Україну, особливо в приватний сектор економіки.
До того ж ішлося про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.
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Як додали у Мінекономіки, ще однією важливою темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків.
«Щоб в Україну прийшли інвестори, ми маємо надати їм повноцінний захист. Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків», — наголосила Свириденко.
Окремо сторони обговорили можливість залучення ЄБРР у фінансування програм державної підтримки українського бізнесу, таких як «Доступні кредити 5−7−9%», або гранти на підтримку переробних виробництв та малого бізнесу.
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