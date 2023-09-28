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28 вересня 2023, 11:30 Читать на русском

ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу в 2023 та 2024 роках

У наступному році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні. Про це повідомляєпресслужба Міністерства економіки.

У наступному році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні.
Фото: me.gov.ua

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Куди спрямовуватимуть кошти

Основні напрямки співпраці в 2024 році стосуватимуться фінансування виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки.

«ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та Міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування. Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні», — наголосили міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Також сторони обговорили питання подальшої співпраці між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль з інвестування в Україну, особливо в приватний сектор економіки.

До того ж ішлося про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.

Читайте: ЄБРР очікує, що інвестиції в Україну становитимуть близько 1,5 мільярда євро на рік

Як додали у Мінекономіки, ще однією важливою темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків.

«Щоб в Україну прийшли інвестори, ми маємо надати їм повноцінний захист. Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків», — наголосила Свириденко.

Окремо сторони обговорили можливість залучення ЄБРР у фінансування програм державної підтримки українського бізнесу, таких як «Доступні кредити 5−7−9%», або гранти на підтримку переробних виробництв та малого бізнесу.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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