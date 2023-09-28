Курс валют на 28 вересня: Євро на готівковому ринку втратило 20 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Курс євро знизився на 9 копійок у купівлі, та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,25 грн. Євро купують за 40,15 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,14−38,20, євро — 40,50−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,38−38,76 грн/євро.

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