До Ради внесли оновлений законопроєкт про «перезапуск» БЕБ

У Верховну Раду 25 вересня внесли оновлений законопроєкт про перезапуск Бюро економічної безпеки, він отримав номер № 10088 , пише Ліга.

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Про що законопроєкт

В новому законопроєкті депутати, серед яких керівники фінансового комітету Данило Гетманцев і Ярослав Железняк, пропонують підпорядкувати діяльність БЕБ міністру фінансів та змінити конкурсну процедуру «за прикладом практик НАБУ, САП і НАЗК».

Законопроєкт передбачає дострокове припинення повноважень першого заступника директора БЕБ та його заступників (директора зараз в БЕБ немає) та оголошення нового конкурсу на посаду директора Бюро.

Призначення нового директора відбуватиметься за зміненою процедурою. Конкурсна комісія складатиметься із семи осіб: трьох — від Кабміну, чотирьох — за пропозиціями міжнародних організацій, які надавали міжнародну технічну допомогу Україні.

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Комісія вважатиметься повноважною за умови призначення щонайменше п'яти членів, а для ухвалення рішень потрібно буде мінімум чотири голоси, зокрема щонайменше три — від членів, запропонованих міжнародними організаціями.

Підставою для звільнення новообраного директора БЕБ буде не негативний висновок Кабінету міністрів за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ і НАЗК). Його мають провести через рік та через три роки після призначення.

Протягом року після призначення нового директора всі працівники Бюро повинні будуть пройти обов'язкову атестацію. Ті, хто її провалять, будуть звільнені і не зможуть сховатися на лікарняному чи у відпустці.

Законопроєктом пропонується встановити заборону на роботу в БЕБ для осіб, які до 1 січня 2023 року працювали рік або більше на будь-якій слідчій чи оперативній посаді в органах податкової міліції, прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національній поліції України чи міліції.

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