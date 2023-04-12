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12 квітня 2023, 9:23 Читать на русском

Кабмін звільнив очільника БЕБ. Хто очолить відомство

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.
Фото: hvylya.net

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України», — написав він.

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк заявив, що Мельника звільнили за власним бажанням.

«Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся», — написав він.

Хто очолить БЕБ

Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ стане перший заступник Мельника — Едуард Федоров.

Де працював Федоров

У 2022−2023 рр — був начальником управління СБУ в Сумській області.

У 2021−2022 рр — заступник начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в Раді хочуть звільнити директора та його заступників. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 9080 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Авторами стали керівники фінансового комітету на чолі з Данилом Гетманцевим.

Також повідомлялось, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. За таке рішення проголосували 17 членів комітету.

Раніше голова Фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Реформа податкової міліції, внаслідок якої було створено БЕБ, провалилась.

Керівник БЕБ Вадим Мельник на свій захист каже, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи. А також похвалився позитивними відгуками в ЗМІ і прокачаними соцмережами бюро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
12 квітня 2023, 10:46
#
Но це таке…
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