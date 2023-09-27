Все, що вам потрібно знати про нашумівший USDT TRC20

Криптовалюти вже давно стали невід'ємною частиною світової фінансової системи. Та що говорити про Україну, де найбільший у світі відсоток власників криптовалют. Один із найпопулярніших та широко використовуваних стейблкоїнів на ринку криптовалют — це Tether (USDT). Проте мало хто знає, що Тезер існує у кількох форматах, включаючи Tron TRC20. Розберімося детальніше, що таке USDT TRC20 і які можливості він надає.

USDT TRC20: Що це?

Це формат Tether, який функціонує на блокчейні TRON. Іншими словами, це стейблкоїн, пов’язаний з американським доларом, але створений і працює на блокчейні TRON.

Як виник USDT

Токен Tether USDT був створений з однією основною метою — надати криптовалютним трейдерам і інвесторам стабільну та надійну цифрову заміну доларам США. Це було особливо актуально в періоди волатильності курсів криптовалют, коли інвестори шукали способи швидко та безпечно конвертувати свої активи.

USDT був вперше випущений на блокчейні Ethereum в форматі ERC20, що дало змогу багатьом криптовалютним біржам і користувачам інтегрувати його у свої операції. Він став популярним вибором для тих, хто бажав зберігати вартість своїх активів у стабільній криптовалюті, що не піддавалася коливанням цін інших криптовалют і курсу валют на ринку.

Надалі токен Tether розширив свою присутність на різних блокчейнах, включаючи блокчейн TRON. Це зробило його ще більш доступним для широкої аудиторії користувачів. На сьогодні USDT став надійним інструментом для швидкого та прозорого конвертування криптовалюти в стейблкоїн і назад.

В Україні токен USDT також набув популярності серед криптотрейдерів і інвесторів. Це пояснюється не лише його стабільністю, але й доступністю на багатьох криптовалютних біржах у країні. Україна активно розвиває свій криптовалютний ринок, і USDT став важливим інструментом для тих, хто бажає скористатися можливостями криптовалютних інвестицій в цій країні. З урахуванням динамічного розвитку криптосфери в Україні очікується, що популярність Tether продовжить зростати й у майбутньому.

Як створити USDT (TRC20) гаманець?

Для зберігання вам знадобиться гаманець, сумісний з цим форматом. Створити TRC20 гаманець можна на різних криптовалютних платформах, які підтримують TRON (включаючи централізовані біржі, які зараз є дуже популярними), або використовувати офіційні гаманці від TRON Foundation. Після створення гаманця ви зможете отримувати, відправляти та зберігати Tether.

Різниця між ERC20, TRC20, BEP2 та іншими форматами Tether

Основна різниця між різними форматами Tether полягає в блокчейні, на якому вони працюють. ERC20 працює на блокчейні Ethereum, TRC20 — на TRON, а BEP2 — на Binance Chain. Кожен з цих форматів має свої переваги та особливості, і вибір залежить від вашої конкретної потреби. Чому саме мережа TRON стала такою популярною? Відповідь проста — у них найнижча комісія при переказах між гаманцями, всього від 80 центів.

Декілька найпопулярніших у світі пар для TRC20

На світових криптовалютних біржах ви знайдете багато пар, які охоплюють Tether. Деякі з них включають:

USDT TRC20/BTC: Обмін USDT TRC20 на Bitcoin

USDT TRC20/ETH: Обмін TRC20 на Ethereum

USDT TRC20/USDT (ERC20): Обмін між різними форматами USDT.

Декілька найпопулярніших в Україні пар для TRC20

В Україні також активно використовуються пари з Tether. Деякі з часто використовуваних пар для українських трейдерів включають:

USDT TRC20/UAH Mono: Обмін USDT на Монобанк (наприклад, здійснити таку транзакцію можна тут)

USDT to UAH Privat 24: Обмін TRC20 на Приват 24

USDT TRC20/Cash USD: USDT на готівкові долари.

Звісно, можна вивести Tether і в гривневу готівку, проте американський долар все ж менш волатильний і більше використовується для збережень або великих покупок, таких як нерухомість, автомобілі, дорога техніка та інше. Саме тому готівковий долар є більш переважним.

Безпека TRC20 гаманця

При роботі з криптовалютою, включаючи USDT, безпека завжди має бути на першому місці. Протягом останніх років випадки кібератак і крадіжок криптовалютних активів значно збільшилися, тому важливо дотримуватися заходів обережності, щоб захистити свій гаманець та свої кошти.

Важливо пам’ятати, що ні за яких обставин не слід надавати свої особисті ключі та інформацію про доступ до гаманця третім особам. Ваші особисті ключі — це ключ до ваших коштів, і вони повинні зберігатися в надійному і секретному місці. Не діліться своїми ключами з незнайомцями та не вводьте їх на підозрілих веб-сайтах.

Також рекомендується включити додаткові заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація (2FA), якщо це підтримується вашим гаманцем (зазвичай, якщо гаманець на централізованій біржі, такій як Binance, WhiteBit, ByBit тощо). Це додатково забезпечить ваш гаманець захистом і зробить його менш вразливим до несанкціонованого доступу.

Пам’ятайте, що питання безпеки є надзвичайно важливими при роботі з криптовалютою. Дотримання базових заходів обережності допоможе вам захистити ваші активи та уникнути неприємних ситуацій.

Висновок та рекомендації

USDT TRC20 надає зручну та швидку можливість для зберігання та обміну стейблкоїнами на блокчейні TRON. З різноманіттям доступних пар та зручністю використання, він залишається популярним вибором серед криптотрейдерів і інвесторів як в Україні, так і в світі.

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