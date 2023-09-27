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27 вересня 2023, 14:42 Читать на русском

Фінляндія скасувала заборону на передачу особистих даних «Яндексу»

У Фінляндії скасували тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі «Яндекс» та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів застосунку для виклику таксі Yango, що належить компанії з рф. Про це повідомляє Reuters.

У Фінляндії скасували тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі «Яндекс» та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів застосунку для виклику таксі Yango, що належить компанії з рф.
Фото: wikipedia.org

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Зазначається, що про цю заборону було оголошено у серпні у відповідь на нове російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надасть Федеральній службі безпеки рф право отримувати дані фінських користувачів, здобуті під час роботи сервісу таксі.

Водночас у вчорашній заяві йдеться, що нова інформація свідчить про те, що російське законодавство не поширюється на служби таксі, тож заборона, яка мала набути чинності 27 вересня, не буде реалізована.

«Наразі Yango поки дозволено продовжувати працювати у Фінляндії», — наголосили у відомстві, та додали, що моніторинг передачі персональних даних продовжиться у співпраці з норвезькими та голландськими регуляторами.

Що кажуть у Yango

Представники Yango заявили, що обробляють персональні дані у суворій відповідності до законодавства ЄС та, що рф у будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.

Служба замовлення поїздок Yango, яка працює в 14 країнах, включаючи Фінляндію та Норвегію, є одним із багатьох сервісів, які пропонує «Яндекс».

Норвегія також планувала ввести подібну заборону до тієї, яку випустила Фінляндія, але не видала офіційного наказу і утримається від цього. Про це заявив речник Норвезького агентства із захисту даних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що співзасновник російського «Яндекса» Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора року розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
27 вересня 2023, 14:54
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