Співзасновник «Яндекса» просить ЄС зняти з нього санкції після засудження вторгнення рф в Україну — Financial Times

Співзасновник російського «Яндекса» Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора року розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

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Юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій вже за кілька днів після його заяви. За даними видання, чиновники ЄС розглянуть запит Воложа у вересні.

Водночас європейські дипломати стверджують, що жодна країна ЄС поки не порушувала питання санкцій щодо Воложа на формальних зустрічах у рамках ЄС.

Санкції ЄС продовжуються кожні пів року, і Волож сподівається переконати ЄС не продовжувати дію запроваджених щодо нього обмежень після того, як їхня дія закінчиться 15 вересня, повідомили джерела, близькі до російського підприємця.

Санкції ЄС можуть бути зняті за рішенням суду або якщо країни-члени погодяться, що є «переконливі докази» того, що особа чи організація «більше не відповідає критеріям включення до списку», заявив представник Єврокомісії.

Єдиний випадок зняття санкцій

Поки що єдиний приклад зняття санкцій за позицію проти російської війни в Україні - це скасування обмежень Великої Британії щодо засновника «Тінькофф банку» Олега Тінькова.

За даними Financial Times, кілька російських підсанкційних бізнесменів також готові висловитися проти російського вторгнення, якщо такої заяви буде достатньо для скасування санкцій, які були запроваджені проти них.