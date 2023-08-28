Співзасновник «Яндекса» просить ЄС зняти з нього санкції після засудження вторгнення рф в Україну — Financial Times

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 серпня 2023, 16:03 Читать на русском

Співзасновник «Яндекса» просить ЄС зняти з нього санкції після засудження вторгнення рф в Україну — Financial Times

Співзасновник російського «Яндекса» Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора року розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Співзасновник російського «Яндекса» Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора року розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції.
Фото: wikipedia.org

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій вже за кілька днів після його заяви. За даними видання, чиновники ЄС розглянуть запит Воложа у вересні.

Водночас європейські дипломати стверджують, що жодна країна ЄС поки не порушувала питання санкцій щодо Воложа на формальних зустрічах у рамках ЄС.

Санкції ЄС продовжуються кожні пів року, і Волож сподівається переконати ЄС не продовжувати дію запроваджених щодо нього обмежень після того, як їхня дія закінчиться 15 вересня, повідомили джерела, близькі до російського підприємця.

Санкції ЄС можуть бути зняті за рішенням суду або якщо країни-члени погодяться, що є «переконливі докази» того, що особа чи організація «більше не відповідає критеріям включення до списку», заявив представник Єврокомісії.

Єдиний випадок зняття санкцій

Поки що єдиний приклад зняття санкцій за позицію проти російської війни в Україні - це скасування обмежень Великої Британії щодо засновника «Тінькофф банку» Олега Тінькова.

За даними Financial Times, кілька російських підсанкційних бізнесменів також готові висловитися проти російського вторгнення, якщо такої заяви буде достатньо для скасування санкцій, які були запроваджені проти них.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
28 серпня 2023, 16:36
#
Ну висловився і що далі?
+
0
Три літри
Три літри
28 серпня 2023, 17:07
#
Думає що він вже достатньо хороший руський.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами