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27 вересня 2023, 14:01 Читать на русском

У парламенті Естонії підтримують продовження тимчасового захисту для біженців з України

Комісія естонського парламенту в справах Європейського Союзу схвалила позицію, згідно з якою Естонія виступає за продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити надання підтримки біженцям з України. Про це повідомляє ERR.

Комісія естонського парламенту в справах Європейського Союзу схвалила позицію, згідно з якою Естонія виступає за продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити надання підтримки біженцям з України.
Фото: freepik.com

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«Багато хто не може повернутися додому, тому що цього будинку більше не існує або тому, що щоночі вони повинні проводити в бомбосховищі. Рійгікогу (естонський парламент, — ред.) вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським біженцям — це дозволить кожній українській родині самостійно вирішити, чи потребують вони тимчасового захисту й коли вони можуть повернутися додому, тому що для початку необхідно збудувати нові будинки, створити нові робочі місця, а то й заново відбудувати цілі поселення», — заявила голова комісії Лійза Пакоста.

Заступник голови комісії Марія Юферева-Скуратовскі зазначила, що Україна зацікавлена у поверненні своїх мешканців, але зараз держава насамперед потребує зброї, щоб захищати свою країну та свободу.

«Наразі біженцям з України повертатися нікуди. Коли настане час, ми, зрозуміло, надамо їм всіляку підтримку», — сказала Юферєва-Скуратовскі.

Вона додала, що насамперед Україна має провести масштабні відновлювальні роботи.

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Додаткові кошти

Продовження терміну дії директиви на один рік вимагатиме 1,6 млн євро додаткових коштів для покриття витрат, пов'язаних із наданням міжнародного та тимчасового захисту.

У естонському парламенті також зазначили, що, якщо війна не закінчиться і через рік, то термін застосування директиви можна буде знову продовжити, але це має бути рішенням, ухваленим усіма державами ЄС.

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Джерело: Мінфін
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