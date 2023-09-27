Польща закликає Україну відкликати скаргу із СОТ щодо експорту зерна

Варшава закликала Київ відкликати скаргу зі Світової організації торгівлі у справі експорту українського збіжжя, що створить сприятливий клімат для подальших переговорів щодо врегулювання кризової ситуації. Про це на пресконференції у Варшаві заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Укрінформ.

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Що відомо

Як зазначив польський урядовець, свою розмову із Сольським він розпочав із заклику до української сторони відкликати скаргу і з СОТ, щоб «ці переговори були плідними і на хорошому рівні».

Телус стверджує, що ця скарга України до СОТ є «безпідставною». Він підкреслив, що український міністр заявив: він обговорить з міністром економіки України питання щодо можливого відкликання цієї скарги.

«Це була б добра справа, оскільки якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати», — підкреслив Телус.

За його словами, він погодився зі словами українського міністра щодо необхідності зниження емоцій з обох сторін, що дасть змогу конструктивно опрацювати механізми у справі експорту українського зерна на ринки третіх країн.

Нагадаємо

З 16 вересня Польща в односторонньому порядку, всупереч позиції Єврокомісії, безстроково заблокувала імпорт українського збіжжя (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак) на внутрішній ринок, зберігаючи при цьому транзит цих культур через територію країни.

Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.

Зараз сторони продовжують пошук компромісних рішень, які відповідатимуть інтересам усіх сторін, на основі поданого Україною плану дій.