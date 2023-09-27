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27 вересня 2023, 13:42 Читать на русском

Польща закликає Україну відкликати скаргу із СОТ щодо експорту зерна

Варшава закликала Київ відкликати скаргу зі Світової організації торгівлі у справі експорту українського збіжжя, що створить сприятливий клімат для подальших переговорів щодо врегулювання кризової ситуації. Про це на пресконференції у Варшаві заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Укрінформ.

Варшава закликала Київ відкликати скаргу зі Світової організації торгівлі у справі експорту українського збіжжя, що створить сприятливий клімат для подальших переговорів щодо врегулювання кризової ситуації.

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Що відомо

Як зазначив польський урядовець, свою розмову із Сольським він розпочав із заклику до української сторони відкликати скаргу і з СОТ, щоб «ці переговори були плідними і на хорошому рівні».

Телус стверджує, що ця скарга України до СОТ є «безпідставною». Він підкреслив, що український міністр заявив: він обговорить з міністром економіки України питання щодо можливого відкликання цієї скарги.

«Це була б добра справа, оскільки якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати», — підкреслив Телус.

За його словами, він погодився зі словами українського міністра щодо необхідності зниження емоцій з обох сторін, що дасть змогу конструктивно опрацювати механізми у справі експорту українського зерна на ринки третіх країн.

Нагадаємо

З 16 вересня Польща в односторонньому порядку, всупереч позиції Єврокомісії, безстроково заблокувала імпорт українського збіжжя (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак) на внутрішній ринок, зберігаючи при цьому транзит цих культур через територію країни.

Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.

Зараз сторони продовжують пошук компромісних рішень, які відповідатимуть інтересам усіх сторін, на основі поданого Україною плану дій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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qwerty758
qwerty758
27 вересня 2023, 13:53
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Ох  *** себе. как свободная торговля (СОТ) — ввозить в Украину свободно. А как только у *них* проблемы — сразу санкции на ввоз украинского зерна! «свободный» западный «мир»
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+15
matroskin
matroskin
27 вересня 2023, 15:01
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Дивна позиція, розказувати що не права Україна і при цьому просити не подавати скаргу на розгляд до СОТ.
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