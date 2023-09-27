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27 вересня 2023, 13:15 Читать на русском

Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та Китаєм

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів. Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат. Про це повідомляє Bloomberg.

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів.
Фото: pixabay.com

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Доходи з китайського ринку складають понад 25% основного чистого прибутку німецьких автовиробників. Китай є найбільшим пунктом призначення найдорожчих автомобілів Німеччини, таких як Mercedes S-класу, BMW 7-ї серії, Porsche Cayenne та Audi A8.

Зараз ці транспортні засоби імпортуються Китаєм, що ставить їх на лінію вогню, якщо Пекін помститься за будь-які заходи ЄС.

За даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень, BMW імпортує велику частку автомобілів вищого класу в Китай. Минулого року на КНР припадало більше третини світових продажів 7-ї серії BMW і S-класу Mercedes.

Для дочірньої компанії Volkswagen, Audi, Китай склав більше третини світових продажів. У 2022 році автовиробник експортував до Китаю понад 10 тисяч своїх седанів A8, виготовлених в Неккарзульмі, Німеччина.

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Головний торговий переговорник ЄС Валдіс Домбровскіс напередодні підтвердив «більш наполегливу» позицію блоку щодо торгівлі з Китаєм.

Якщо Китай вирішить відповісти митом на імпорт, позначка «Зроблено в Німеччині», яка довгий час вважалася знаком вишуканості, може виявитися недоліком, зазначає Bloomberg.

Відколи ЄС оголосив про своє розслідування щодо субсидій для електромобілів 13 вересня, акції німецьких автовиробників преміум-класу пішли вниз.

Акції Porsche впали на 7,6%, тоді як BMW і Mercedes-Benz впали більш ніж на 1%. Тим часом акції великих автовиробників, включаючи Volkswagen AG, Renault SA і Stellantis NV, зросли.

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Джерело: Мінфін
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