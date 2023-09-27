НБУ поповнив асортимент нумізматичної продукції (список)

Національний банк 27 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото)

Скіфське золото. Олень — 242 шт.

Терези — 193 шт.

Черепаха — 173 шт.

Стрілець — 449 шт.

Херсонес Таврійський — 200 шт.

Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло)

Голодомор — геноцид українського народу — 70 шт.

20 років Конституції України — 86 шт.

600-річчя Грюнвальдської битви — 203 шт.

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер)

80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру — 100 шт.

80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру у сувенірній упаковці — 630 шт.

Набори із трьох монет у сувенірних упаковках «Державні символи України» — 527 шт.

Пам’ятні медалі України з недорогоцінного металу (нейзильбер)

Пам’ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України» — 2400 шт.

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Пам’ятні та сувенірні банкноти

Пам’ятна банкнота України «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у конверті — 512 шт.

Пам’ятна банкнота України «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у сувенірній упаковці — 1104 шт.

Пам’ятна банкнота номіналом 20 грн до 160-річчя від дня народження Івана Франка — 5000 шт.

Сувенірна банкнота «Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України» у сувенірній упаковці — 603 шт.

Де замовити

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

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