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27 вересня 2023, 11:35 Читать на русском

НБУ поповнив асортимент нумізматичної продукції (список)

Національний банк 27 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

Національний банк 27 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину.
Фото: bank.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото)

  • Скіфське золото. Олень — 242 шт.
  • Терези — 193 шт.
  • Черепаха — 173 шт.
  • Стрілець — 449 шт.
  • Херсонес Таврійський — 200 шт.

Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло)

  • Голодомор — геноцид українського народу — 70 шт.
  • 20 років Конституції України — 86 шт.
  • 600-річчя Грюнвальдської битви — 203 шт.

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер)

  • 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру — 100 шт.
  • 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру у сувенірній упаковці — 630 шт.
  • Набори із трьох монет у сувенірних упаковках «Державні символи України» — 527 шт.

Пам’ятні медалі України з недорогоцінного металу (нейзильбер)

Пам’ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України» — 2400 шт.

Читайте також: НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» (фото)

Пам’ятні та сувенірні банкноти

  • Пам’ятна банкнота України «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у конверті — 512 шт.
  • Пам’ятна банкнота України «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у сувенірній упаковці — 1104 шт.
  • Пам’ятна банкнота номіналом 20 грн до 160-річчя від дня народження Івана Франка — 5000 шт.
  • Сувенірна банкнота «Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України» у сувенірній упаковці — 603 шт.

Де замовити

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтесь з провідними експертами у цій галузі.🚀📊

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Джерело: Мінфін
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