НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» (фото)

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Дизайн нової пам’ятної монети створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков.

Аверс

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі.

Реверс

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру «Е» і є першою літерою слова «Енергетика».

Характеристики

Пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» виготовлено з нейзильберу, її тираж — до 50 000 штук.

Гурт монети — гладкий, із заглибленими, інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети — п’ять гривень, року карбування монети — 2023 та логотипу Банкнотно-монетного двору НБУ.

Де і коли можна буде придбати

Придбати пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано десять тисяч цих монет, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.