Курс валют на 27 вересня: євро дешевшає на готівковому ринку та в обмінниках

У середу, 27 вересня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та подешевшав на 3 копійки у продажу. Курс євро знизився на 17 копійок у купівлі, та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,05 грн.

За даними валютного аукціону,на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,27, євро — 40,63−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,66−39,03 грн/євро.

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