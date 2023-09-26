Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 9 банків на суму 6,24 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 6,2 мільярда
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Що продаватиме Фонд
«Протягом поточного тижня (25 — 29 вересня 2023 року) запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 6 247,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 5 742,3 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами і на суму 504,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 1,4 млн грн.
Джерело: Мінфін
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