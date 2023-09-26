Скільки українських біженців повернеться з Німеччини додому — дослідження

Понад 1/3 українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, розглядають можливість повернутися на Батьківщину у близькій чи далекій перспективі. Про це йдеться у дослідженні «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців».

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Дослідження показало, що 39% українських біженців, які перебувають у Німеччині, планують повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі.

При цьому 35% українських біженців хотіли б залишитися в Німеччині хоча б на рік, а 9% — назавжди. 18% респондентів декларують намір повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни. Також досить високий відсоток тих, хто не визначився — 22%.

«Кількість українців, які проживали в Німеччині у 2021 році, була відносно невеликою — близько 150 тис., що становило лише 1,3% від загальної кількості іноземців у цій країні. Однак лише за півтора року після повномасштабного вторгнення ця цифра зросла в 6 разів. Це стало викликом, але водночас і можливістю для німецького ринку праці», — коментує Міхаліна Сєлевич, директор з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.

Причини повернення

Серед факторів, що спонукають повертатися в Україну після закінчення війни, українські біженці вказують насамперед цивілізаційний вибір України — реальну перспективу членства в НАТО (60%) та ЄС (55%), що є гарантією безпеки для людей.

Також можливість возз'єднання з сім'єю, яка залишилася в Україні, заохочує українців повертатися додому (59%) та економічний фактор (підвищення рівня оплати праці та покращення умов праці - 55%).

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Понад 1/3 українських біженців (35%) визнають, що податкові пільги та дешеві кредити є важливим чинником, який мотивує їх повернутися в Україну.

Ще 30% респондентів вказують на підтримку держави у відбудові чи поверненні квартири, чи будинку. А кожного четвертого респондента (26%) прості умови відкриття і ведення бізнесу мотивуватимуть повертатися.

Остаточне рішення про повернення на батьківщину буде залежати від багатьох обставин, зокрема від перебігу війни та економічної ситуації в Україні.

Дослідження

Дослідження було створено після аналізу результатів опитування «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції в міграції українських біженців», яке провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща.

Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.