росія досі транспортує нафту за допомогою європейських компаній — Bloomberg

росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що постачання в країні перевищують цінові обмеження країн «Великої сімки». Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Центру дослідження енергії та чистого повітря.

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Приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані або належать державам, які встановлюють обмеження цін, встановлені G7 та її союзниками.

Це свідчить про те, що росія досі активно використовує європейську судноплавну галузь, пише Bloomberg.

Цінове обмеження встановили для того, щоб залишити російську нафту на світовому ринку, але суттєво знизити доходи Кремля.

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«Окрім використання європейських суден, росія також зібрала так званий тіньовий флот танкерів, які діють поза юрисдикцією держав, що запровадили санкції. Вони зазвичай перевозять нафту на менші відстані, де той само обсяг може бути транспортовано меншою кількістю суден», — пише агентство.

Однак дослідники вказують, що держави не докладають достатньо зусиль для примусу до дотримання цінового обмеження на російську нафту.

«Більше ніж через використання „тіньового флоту“, вплив обмеження ціни на нафту ослаблюється неспроможністю урядів, які беруть у цьому участь, примушувати до дотримання цінової стелі й карати порушників», — заявив один з авторів звіту Ісаак Леві.