росія досі транспортує нафту за допомогою європейських компаній — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 вересня 2023, 14:04 Читать на русском

росія досі транспортує нафту за допомогою європейських компаній — Bloomberg

росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що постачання в країні перевищують цінові обмеження країн «Великої сімки». Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Центру дослідження енергії та чистого повітря.

росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що постачання в країні перевищують цінові обмеження країн «Великої сімки».
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані або належать державам, які встановлюють обмеження цін, встановлені G7 та її союзниками.

Це свідчить про те, що росія досі активно використовує європейську судноплавну галузь, пише Bloomberg.

Цінове обмеження встановили для того, щоб залишити російську нафту на світовому ринку, але суттєво знизити доходи Кремля.

Читайте також: Аналітики Morgan Stanley підвищили прогноз цін на нафту марки Brent

«Окрім використання європейських суден, росія також зібрала так званий тіньовий флот танкерів, які діють поза юрисдикцією держав, що запровадили санкції. Вони зазвичай перевозять нафту на менші відстані, де той само обсяг може бути транспортовано меншою кількістю суден», — пише агентство.

Однак дослідники вказують, що держави не докладають достатньо зусиль для примусу до дотримання цінового обмеження на російську нафту.

«Більше ніж через використання „тіньового флоту“, вплив обмеження ціни на нафту ослаблюється неспроможністю урядів, які беруть у цьому участь, примушувати до дотримання цінової стелі й карати порушників», — заявив один з авторів звіту Ісаак Леві.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
mantis05
mantis05
26 вересня 2023, 14:19
#
Какой поворот: пчёлы- против мёда
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами