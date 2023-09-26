Курс валют на 26 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 26 вересня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі, та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,35, євро — 40,85−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,66−39,04 грн/євро.

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