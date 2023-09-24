Канада запровадила нові санкції проти росії: хто у списку

Канада запровадила нові санкції проти росії — під обмеження потрапили 42 людини та 21 юридична особа, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ країни.

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Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, Вища школа економіки, російське географічне товариство і дискусійний клуб «Валдай», на зборах якого виступає Путін, Юнармія, Молода гвардія Єдиної росії, Рух перших, видання «Взгляд» і «Комсомолская правда», російський інститут стратегічних досліджень та інші компанії й організації.

Також у списку — ректор Інституту міжнародних відносин Анатолій Торкунов, міністр праці та соцзахисту Антон Котяков, керівник росспівробітництва Євген Примаков, омбудсман з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсман у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова, начальник головного штабу Юнармії Микита Нагорний та інші.