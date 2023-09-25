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25 вересня 2023, 18:44 Читать на русском

Коломойський прокоментував підозру СБУ на 5,8 мільярда

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає необґрунтованою підозру СБУ у заволодінні 5,8 млрд грн ПриватБанку, яку йому інкримінує слідство. Про це він сказав під час розгляду скарги на його арешт у Київському апеляційному суді в понеділок, 25 вересня, пише LIGA.net.

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає необґрунтованою підозру СБУ у заволодінні 5,8 млрд грн ПриватБанку, яку йому інкримінує слідство.

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Деталі

Слідство заявляє, що у 2013−2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн Приватбанку шляхом фіктивного внесення готівки до каси. Коментуючи підозру Коломойський зазначив, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від НБУ.

Заява Коломойського

«Що таке 6 млрд грн касового розриву? Для такого банку, як Приватбанк, є середні показники, скільки у нього каса. Як правило, каса була від 10 млрд до 20 млрд грн. Це всі банкомати, всі відділення, всі ділянки, де вимагається готівка. Якщо 6 млрд грн не надходило, то в касі мав бути розрив. Каса — це звітність щоденна», — сказав бізнесмен.

Він додав, що перед судом проглянув рух грошей за своїм рахунком і порахував: лише з 2010 року до початку 2014 року сума внесених ним грошей становила 12,5 млрд грн і майже $200 млн.

Читайте: Коломойський отримав нову підозру

«Якби я не вносив [ці гроші], то касовий розрив на 26 лютого 2014 року повинен був становити 12 млрд грн. […] Що в принципі неможливо і неймовірно», — сказав Коломойський.

За його словами, на момент націоналізації Приватбанку у 2016 році відбувалася звірка каси, яка нібито не виявила порушень.

«У касі знаходилось 10 млрд грн, вони відповідали тим грошам, які знаходились за касовими ордерами», — сказав бізнесмен.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 — шахрайство;
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Проте Коломойський не планує вносити заставу. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 вересня 2023, 18:49
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Дэтэктивы СБУ даже звучит комично))) Встречал я сбу и это были опг в гражданке)) как бандюки из 90х знаете такие были?* вот примерно такие обычно СБУ))
Очередной спектакль — где деньги Беня?
Беня: как где? у меня.
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