В Комітеті НБУ прогнозують ще більше зниження облікової ставки до кінця року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 вересня 2023, 15:34 Читать на русском

В Комітеті НБУ прогнозують ще більше зниження облікової ставки до кінця року

Усі члени комітету з монетарної політики Нацбанку передбачають ще більше зниження облікової ставки до кінця року, більшість з них — до 18%. Наразі облікова ставка перебуває на рівні 20%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Усі члени комітету з монетарної політики Нацбанку передбачають ще більше зниження облікової ставки до кінця року, більшість з них — до 18%.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зниження ставки

Під час дискусії учасники погодилися, що НБУ продовжуватиме цикл зниження облікової ставки за умови сталого зниження інфляції та збереження стійкості валютного ринку на прогнозному горизонті.

Також члени комітету зійшлися в думці, що пом’якшення процентної політики має і надалі узгоджуватися із заходами валютної лібералізації та переходом від фіксованого курсу до режиму керованої курсової гнучкості, передбаченими Стратегією.

На кожному етапі реалізації Стратегії регулятор має забезпечувати достатню привабливість гривневих активів, щоб мінімізувати ризики для збереження курсової стійкості.

Читайте: Нацбанк знизив облікову ставку до 20%

«Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% на кінець року. На їх думку, попри ліпшу, ніж очікувалося, поточну макроекономічну ситуацію, НБУ має врахувати і значну кількість ризиків, баланс яких упродовж останніх місяців навіть дещо погіршився», — зазначили у Нацбанку.

Згадані члени комітету пояснюють, що передчасні кроки з пом’якшення процентної політики можуть негативно позначитися на макрофінансовій стійкості, а для виправлення цих рішень може знадобитися багато часу та ресурсів.

Натомість кілька членів КМП бачать простір для зниження облікової ставки — до 16−17% наприкінці року. Вони вважають, що деякі ризики постійно переоцінюються, а також, що НБУ матиме простір для дещо швидшого зниження облікової ставки, ніж передбачає липневий макропрогноз.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 вересня 2023, 15:57
#
Переходим на покупку доллара.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають gyv, Антон Куминов и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами