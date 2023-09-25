У понеділок, 25 вересня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 3 копійки у продажу.
Курс валют на 25 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 3 копійки у купівлі, а у продажу додав 6 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,30, євро — 40,90−41,09 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,94−39,32 грн/євро.
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