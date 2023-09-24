Криптобіржа Bybit оголосила про припинення операцій у Великій Британії

Криптобіржа Bybit оголосила про зупинення послуг у Великій Британії. Платформа ухвалила рішення поки що припинити обслуговування британських клієнтів у зв'язку з ухваленням у країні нових правил.

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Що відомо

8 жовтня Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) введе в дію нові норми, що стосуються маркетингу в криптовалютних компаніях. Використання англійської мови трактуватиметься як залучення користувачів із Великобританії.

У зв'язку з цим з 1 жовтня Bybit більше не відкриватиме рахунки резидентам та громадянам Сполученого Королівства, а з 8 жовтня існуючі клієнти з Великобританії більше не зможуть вносити нові депозити, укладати контракти або збільшувати відкриті позиції щодо всіх продуктів та послуг. Закриття позицій залишиться доступним до 8 січня. Функція виведення коштів не припиняється.

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Заснована в 2018 році, криптобіржа Bybit займає п'яте місце за обсягами торгів (дані CoinGecko за останню добу). На 15.00 22 вересня цей показник становить $684 млн.

Нагадаємо

Наприкінці травня Bybit залишила ринок Канади. Рішення призупинити доступ до продуктів та послуг для канадських користувачів було також ухвалено через зміни у місцевому законодавстві.