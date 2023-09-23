Bybit залишає ринок Великобританії, Coinbase думав про придбання FTX Europe: що нового на крипторинку

Криптовалютна біржа Bybit повідомила , що у жовтні припинить свою роботу у Великобританії через зміни у законодавстві.

Криптобіржа Bybit залишає ринок Великобританії через нові правила регулювання

Bybit заявила, що з 1 жовтня нові клієнти не зможуть відкривати рахунки на платформі. З 8 жовтня існуючі користувачі не зможуть робити нові депозити, створювати нові контракти тощо. Однак, функції закриття угод та виведення коштів будуть доступні.

«Зупинення роботи в регіоні дозволить компанії зосередити свої зусилля та ресурси, щоб у майбутньому краще відповідати правилам, встановленим владою Великобританії», — йдеться у повідомленні Bybit.

Варто зазначити, що з 8 жовтня у Великій Британії набудуть чинності правила, згідно з якими маркетинг криптокомпаній має бути ясним, справедливим і не вводити в оману, а також супроводжуватися попередженнями про ризики та не повинен неналежним чином стимулювати людей до інвестування.

Coinbase розглядала можливість придбання FTX Europe

Криптовалютна біржа Coinbase розглядала можливість придбання європейського підрозділу FTX. Про це повідомляє Fortune із посиланням на документи.

За даними агентства, біржа прагнула розширення закордонного бізнесу деривативів, проте переговори так і не дійшли до пізньої стадії.

Раніше інтерес до FTX Europe виявляли криптобіржа Crypto.com та багамський підрозділ FTX, який знаходиться під контролем ліквідаторів.

Людина, знайома з перебігом переговорів, заявила, що Coinbase більше не розглядає можливість угоди.

Раніше компанія оцінила можливий ефект продажу криптоактивів FTX. Експерти Coinbase вважають, що ліквідація портфеля збанкрутілої біржі не вплине на ринок.

Мільярдер Тім Дрейпер створив венчурну компанію Draper Goren Blockchain для інвестицій у криптопроєкти

Інвестор Тім Дрейпер запустив криптовалютну венчурну студію Draper Goren Blockchain (DGB). Її основною метою є стимулювання інновацій у секторі децентралізованих фінансів (DeFi), рішеннях другого рівня (L2) для масштабування блокчейнів та споживчих додатків, таких як ігри та соціальні мережі.

DGB протягом 10 років має намір підтримувати стартапи на ранніх етапах розвитку, виділяючи їм від $25 000 до $100 000.

Мільярдер та венчурний капіталіст Тім Дрейпер є давнім прихильником криптовалют. На тлі банківської кризи в березні він назвав біткойн засобом захисту від краху фінансових установ.

Він також заявляв, що криптовалюта перевершить фіат завдяки своїм перевагам.

Сема Бенкмана-Фріда залишили у в'язниці до початку слухань

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід залишиться у в'язниці до початку судового розгляду у справі про банкрутство криптобіржі. Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів щодо його звільнення.

8 вересня сторона захисту екс-глави FTX вимагає випустити його до суду, посилаючись на відсутність адекватного інтернет-підключення у в'язниці.

У серпні федеральний суддя скасував звільнення під заставу Сема Бенкмана-Фріда і ув'язнив його до наступного засідання у справі, призначеного на жовтень.

Нагадаємо, Бенкману-Фріду інкримінували 13 кримінальних злочинів. Пізніше прокуратура зняла звинувачення у фінансуванні деяких політиків у рамках угоди зі стороною захисту. Засновник FTX не визнав провину за жодним пунктом, включаючи підкуп китайського чиновника.