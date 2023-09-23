Bybit залишає ринок Великобританії, Coinbase думав про придбання FTX Europe: що нового на крипторинку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 вересня 2023, 15:06 Читать на русском

Bybit залишає ринок Великобританії, Coinbase думав про придбання FTX Europe: що нового на крипторинку

Криптовалютна біржа Bybit повідомила, що у жовтні припинить свою роботу у Великобританії через зміни у законодавстві.

Криптобіржа Bybit залишає ринок Великобританії через нові правила регулюванняКриптовалютна біржа Bybit повідомила, що у жовтні припинить свою роботу у Великобританії через зміни у законодавстві.
Фото: pixabay.com

Криптобіржа Bybit залишає ринок Великобританії через нові правила регулювання

Bybit заявила, що з 1 жовтня нові клієнти не зможуть відкривати рахунки на платформі. З 8 жовтня існуючі користувачі не зможуть робити нові депозити, створювати нові контракти тощо. Однак, функції закриття угод та виведення коштів будуть доступні.

«Зупинення роботи в регіоні дозволить компанії зосередити свої зусилля та ресурси, щоб у майбутньому краще відповідати правилам, встановленим владою Великобританії», — йдеться у повідомленні Bybit.

Варто зазначити, що з 8 жовтня у Великій Британії набудуть чинності правила, згідно з якими маркетинг криптокомпаній має бути ясним, справедливим і не вводити в оману, а також супроводжуватися попередженнями про ризики та не повинен неналежним чином стимулювати людей до інвестування.

Coinbase розглядала можливість придбання FTX Europe

Криптовалютна біржа Coinbase розглядала можливість придбання європейського підрозділу FTX. Про це повідомляє Fortune із посиланням на документи.

За даними агентства, біржа прагнула розширення закордонного бізнесу деривативів, проте переговори так і не дійшли до пізньої стадії.

Раніше інтерес до FTX Europe виявляли криптобіржа Crypto.com та багамський підрозділ FTX, який знаходиться під контролем ліквідаторів.

Людина, знайома з перебігом переговорів, заявила, що Coinbase більше не розглядає можливість угоди.

Раніше компанія оцінила можливий ефект продажу криптоактивів FTX. Експерти Coinbase вважають, що ліквідація портфеля збанкрутілої біржі не вплине на ринок.

Мільярдер Тім Дрейпер створив венчурну компанію Draper Goren Blockchain для інвестицій у криптопроєкти

Інвестор Тім Дрейпер запустив криптовалютну венчурну студію Draper Goren Blockchain (DGB). Її основною метою є стимулювання інновацій у секторі децентралізованих фінансів (DeFi), рішеннях другого рівня (L2) для масштабування блокчейнів та споживчих додатків, таких як ігри та соціальні мережі.

DGB протягом 10 років має намір підтримувати стартапи на ранніх етапах розвитку, виділяючи їм від $25 000 до $100 000.

Мільярдер та венчурний капіталіст Тім Дрейпер є давнім прихильником криптовалют. На тлі банківської кризи в березні він назвав біткойн засобом захисту від краху фінансових установ.

Він також заявляв, що криптовалюта перевершить фіат завдяки своїм перевагам.

Сема Бенкмана-Фріда залишили у в'язниці до початку слухань

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід залишиться у в'язниці до початку судового розгляду у справі про банкрутство криптобіржі. Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів щодо його звільнення.

8 вересня сторона захисту екс-глави FTX вимагає випустити його до суду, посилаючись на відсутність адекватного інтернет-підключення у в'язниці.

У серпні федеральний суддя скасував звільнення під заставу Сема Бенкмана-Фріда і ув'язнив його до наступного засідання у справі, призначеного на жовтень.

Нагадаємо, Бенкману-Фріду інкримінували 13 кримінальних злочинів. Пізніше прокуратура зняла звинувачення у фінансуванні деяких політиків у рамках угоди зі стороною захисту. Засновник FTX не визнав провину за жодним пунктом, включаючи підкуп китайського чиновника.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами