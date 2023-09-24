Банкрутство тимчасово скасовується. Кредитори «Ельдорадо» схвалили план реструктуризації боргу

Кредитори ТОВ «Дієса» (мережа «Ельдорадо») схвалили 67% вимог за планом санації. Тепер компанія має затвердити план реструктуризації боргу більш як в 1 млрд грн у Господарському суді Києва і надіслати його всім залученим кредиторам, повідомив старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий, який консультує «Ельдорадо», пише Forbes.

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Що відомо

22 вересня на загальному засіданні кредитори ТОВ «Дієса» (торгова мережа «Ельдорадо») схвалили план реструктуризації боргу компанії у 1 млрд грн. Кредитори (їх більше 300 у «Ельдорадо») схвалили 67% вимог від загальної кількості за планом реструктуризації.

Надалі «Ельдорадо» має підписати і надіслати заяву до Господарського суду Києва і кредиторам про затвердження плану санації, каже Юліан Хорунжий. У разі її відповідності вимогам суд призначає засідання для її розгляду, на якому, зокрема, заслуховує всіх кредиторів.

Далі рішення за кредиторами. Вони можуть спробувати довести суду, що: 1) було порушено порядок проведення або схвалення плану санації; 2) умови погашення вимог цих кредиторів є гіршими, ніж погашення вимог кредиторів, які голосували «за»; 3) у разі ліквідації боржника (банкрутства) вони мають можливість отримати більший розмір задоволення своїх вимог, аніж з планом санації, пояснює юрист Хорунжий.

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За його словами, якщо суд встановить, що відповідь на всі три питання «ні», то він затверджує план санації і боржник починає його виконання. Якщо хоча б на одне питання буде відповідь від кредиторів «так», то суд відмовить у затвердженні плану.

У разі відмови від плану реструктуризації суд відкриє провадження у справі про банкрутство з найімовірнішим подальшим переходом до процедури ліквідації. На думку Хорунжого, етап розгляду вимог кредиторів з урахуванням завантаженості судів Києва може тривати два-три роки.

Нагадаємо

У «Ельдорадо» є великі кредити перед банками (що цікаво — державними). Представники «Ощадбанку», який визнавали одним з найбільш інноваційних банків, а його керівника призначили головою НБУ, не розкривають, на яких умовах реструктуризовані кредити і чи виплачуються вони взагалі (це зроблено для того, аби приховати негативні показники державного банку). Мова про більш як $100 млн боргів лише по «Ельдорадо».

Зрештою, у кінцевого бенефіціара «Ельдорадо» Віктора Поліщука вистачає проблем і з іншими його активами, що також впливає на бізнес. Поліщук все тим же державним банкам мусить повертати кошти і за столичний ТЦ «Гулівер».