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23 вересня 2023, 16:04 Читать на русском

Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб залатати бюджет Газпрому

Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет Газпрому, який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку. Про це повідомляє The Moscow Times.

Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет Газпрому, який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку.
Фото: pixabay.com

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Оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року — ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ.

У підсумку за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а від початку великої війни — на 34%: торік тарифи індексували двічі — на 3% у липні і на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили.

При цьому жодного разу останніми роками ціни на газ не зростали настільки стрімко:

  • у 2021 році індексація становила 3%,
  • у 2020 році — 3%,
  • у 2019 році — 1,4%,
  • у 2018 році — 3,4%.

Останнє різке підвищення газових тарифів — на 15% за рік — відбулося 2013 року.

«Але тепер влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища Газпрому», — йдеться у повідомленні.

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років — 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

Зазначається, що у другому півріччі 2022 року, коли від російського газу послідовно відключились майже всі європейські країни, Газпром отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн рублів.

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«У 2023 році компанії вдалося вийти на прибуток, який, утім, виявився в 5 разів меншим за торішній — 296 млрд рублів. Запаси готівки на рахунках Газпрому від початку війни скоротилися втричі: від „грошової подушки“ розміром 2 трлн рублів на початок липня 2023 року залишилося трохи менше ніж 700 млрд», — зазначило видання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
23 вересня 2023, 16:39
#
В рашці газ подорожчає з 2.87 до 3.44 — рекорд
+
0
TAN72
TAN72
23 вересня 2023, 17:25
#
Ну у нас уже рекорд с2014.
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