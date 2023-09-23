Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 18 по 22 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,10 млн і продав $823,61 млн. Чистий продаж валюти становив $823,51 млн проти $873,06 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,55 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $195,98 млн;

продав $18 845,41 млн.

Чистий продаж валюти становив $18 649,43 млн.

Читайте також: НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти