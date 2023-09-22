Молоді люди з Криму почали масово отримувати українські паспорти — Міграційна служба

Уродженці Автономної Республіки Крим віку 19−25 років прибувають на материкову Україну, щоб оформити свій перший паспорт громадянина України. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Міграційну службу.

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Щоб потрапити на територію, підконтрольну уряду України, кримчани долають складний шлях: перетинають кордони, зокрема і країни-агресора.

«Вони в'їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений до 2014 року», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що більшість із них після оформлення документа планують вступити до українських вищих навчальних закладів.